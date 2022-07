STEPH denuncia risco de incêndio nas instalações da base das Ambulâncias Médicas de Setúbal

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) denuncia a situação de risco de incêndio nas traseiras das instalações da base das Ambulâncias Médicas de Setúbal, por causa da falta de limpeza da zona de mato.Depois do incêndio que destruiu carros, um deles uma viatura médica de emergência e reanimação, no parque de estacionamento do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no Lumiar, em Lisboa, o STEPH reforça a denúncia: "Este é o estado deprimente das condições de muitas das bases das ambulâncias e motas do INEM, que o STEPH tem vindo a denunciar nos últimos anos", revelou Rui Lázaro, presidente do STEPH."A falta de intervenção do INEM, depois de ser amplamente conhecedor destas condições, responsabiliza diretamente o conselho diretivo que deve demitir-se imediatamente. Se não o fizer, esperamos que o ministério da saúde o faça", reforçou o responsável sindical.