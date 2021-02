Sugador de clitóris é a nova estrela dos brinquedos sexuais

A Covid-19 fez disparar a venda de brinquedos sexuais, tanto para mulheres, como para homens, mas há um, feminino, que se destaca: o sugador de clitóris. “Os campeões de vendas, desde o verão do ano passado, são mesmo os sugadores de clítoris. É o produto mais popular do momento porque garante que o clímax é atingido rapidamente”, avança ao CM Pedro Correia, gestor da sex shop Vibrolândia.Os estimuladores clitoridianos custam, em média, 40 euros e prometem orgasmos em menos de dois minutos. “No Dia dos Namorados percebeu-se, e bem, a popularidade deste produto. Registámos um crescimento exponencial de encomendas neste dia”, confessa Pedro Correia. Mas nem todas as vendas foram de sugadores de clitóris.