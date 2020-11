A Casa de Repouso dos Motoristas de Portugal e Profissões Afins, em Camarate, no concelho de Loures, regista um surto de Covid-19 com 32 infetados, 30 deles utentes.Seis dos doentes encontram-se hospitalizados e os restantes permanecem no lar, assintomáticos.A instituição lamenta quatro mortes desde o início da pandemia.A origem do surto é ainda desconhecido.