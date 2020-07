Surto de coronavírus no hospital Egas Moniz com 31 casos positivos

Um surto de infeção pelo novo coronavírus foi detetado no Hospital Egas Moniz, em Lisboa. Ao que o Correio da Manhã apurou, 11 médicos, oito enfermeiros e 12 doentes desta unidade de saúde testaram positivo para a Covid-19. Este foco teve início no serviço de Medicina Interna, divulgou a administração do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental.A unidade confirmou ao"um surto num dos serviços de internamento", adiantando que foi detetado na segunda-feira e que logo "os doentes positivos foram transferidos para uma Enfermaria Covid" daquele centro hospitalar - o espaço está localizado no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.Os doentes negativos que se encontravam na mesma área de internamente estão "em isolamento de quarentena no Hospital Egas Moniz". Fonte do hospital assegurou que "todos os profissionais envolvidos estão a ser testados" e que "apenas um deles é sintomático leve".O Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, esclareceu que "teoricamente" o Egas Moniz "é limpo, ou seja, não recebia doentes com Covid-19", acrescentando haver a necessidade de "averiguar o que aconteceu".Perante o número crescente de surtos que atingem os profissionais de saúde , o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, aponta o dedo às autoridades de Saúde que, em declarações ao, acusa de "não terem tomado as medidas suficientes para evitar uma maior exposição de médicos e outro profissionais ao vírus".