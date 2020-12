Surtos em dois lares de Évora e Montemor-o-Novo com 29 infetados com Covid-19

Dois novos surtos de covid-19 em lares nos concelhos de Évora e Montemor-o-Novo já infetaram com o novo coronavírus um total de 29 pessoas, disse este sábado fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo.

A mesma fonte, citando dados da Autoridade Local de Saúde, indicou à agência Lusa que no Lar Quinta dos Apóstolos, em Évora, propriedade da associação Legado do Caixeiro Alentejano, existem 14 casos de covid-19.

Já no Lar Quinta da Ponte, no concelho vizinho de Montemor-o-Novo, segundo a fonte da ARS do Alentejo, estão 15 pessoas infetadas com o vírus da covid-19.

"As instituições têm condições de isolamento dos casos positivos e será prestado o apoio necessário por profissionais de saúde do ACES Alentejo Central", adiantou a fonte, sem precisar o número de casos entre os utentes dos dois lares.

Portugal contabiliza pelo menos 4.876 mortos associados à covid-19 em 318.640 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 08 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23h00 e as 05h00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13h00 de sábado e as 05h00 de domingo, e entre as 13h00 de domingo e as 05h00 de segunda-feira.