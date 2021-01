Taxa de letalidade por Covid-19 nos lares de idosos é de 28%. Há 364 surtos ativos

A percentagem de óbitos por covid1-19 em lares é de 28% e existem neste momento 364 surtos ativos, adiantou esta quinta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, no parlamento.

Num debate de atualidade sobre os problemas nos lares de idosos, suscitado pelo PCP, a ministra Ana Mendes Godinho, que participou esta quinta-feira presencialmente no debate no parlamento depois de recuperar do novo coronavírus, adiantou os números em resposta aos deputados, sublinhando que a taxa de letalidade nos lares portugueses por covid-19 é inferior à registada em Espanha (47%) ou em França (43%).

"Parece-nos de todo incompreensível que se continuem a manifestar os surtos como continuam e é necessário garantir as respostas às estruturas residenciais", defendeu a deputada do PAN Bebiana Cunha, já depois da deputada do PSD, Helga Correia ter considerado "insuficientes" as brigadas de intervenção rápida criadas para ajudar as instituições onde surjam surtos e de ter questionado quando seriam os seus profissionais vacinados.