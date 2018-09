Os sindicatos, em protesto há três dias contra a lei das plataformas electrónicas de transporte de passageiros, vão reunir-se com o partido às 17h00.

16:33

O PSD chamou esta sexta-feira os sindicatos dos taxistas, em protesto há três dias contra a lei das plataformas electrónicas de transporte de passageiros, à Assembleia da República. Segundo confirmou fonte da Federação Portuguesa do Táxi (FPT) à SÁBADO, a reunião irá decorrer às 17h00.



Também esta sexta-feira, o PCP pediu a revogação da "lei Uber" com urgência no Parlamento. O partido entregou uma proposta na Assembleia da República, com carácter de urgência, para revogar a "lei Uber".