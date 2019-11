Telespectador da CMTV oferece casa a sem-abrigo que encontrou recém-nascido no lixo

Um telespectador daofereceu uma casa a Manuel Xavier, o sem-abrigo que encontrou um recém-nascido no lixo, em Lisboa, na passada terça-feira."Quero agradecer aos portugueses por aquilo que estão a fazer. Este senhor está a fazer tudo. As condições não são muitas, mas deixo um agradecimento, como é lógico, do fundo do meu coração", sublinhou Manuel Xavier à"Agradeço a todos os que me estão a ajudar, a vocês. Se o senhor estiver disposto a deixar a casa como deve ser...", referiu. "Sinto-me confortável e quero agradecer novamente aos portugueses", sublinhou.Manuel Xavier tornou-se um herói ao retirar o bebé do ecoponto. São muitas as ofertas que têm chegado, incluindo ofertas de emprego.