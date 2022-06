Termómetros chegam aos 31 graus no arranque da semana. Veja a previsão

Portugal continental e os arquipélagos da Madeira e Açores apresentam ainda um risco muito elevado e elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV) sendo que o IPMA aconselha a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, 't-shirt', guarda-sol, protetor solar e que se evite a exposição das crianças ao sol.



As temperaturas quentes estão de regresso e o verão parece que veio para ficar. Esta segunda-feira há um registo de subida das temperaturas que irão rondar os 31º graus Celsius de máxima.Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), são esperados 31 graus para Faro, 29 para Évora e 28 para Castelo Branco, sendo estas as temperaturas mais altas no interior do país.Já o litoral conta com 25 graus em Setúbal e Santarém, 24 graus para Coimbra e 23 em Lisboa.

Devido às temperaturas elevadas, alguns distritos do país registam um perigo máximo de incêndio, como é o caso de Santarém, Castelo Branco, Portalegre e Faro.