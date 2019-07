Tempo chuvoso está de regresso esta quinta-feira

A chuva está de regresso já esta quinta-feira. A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta para uma quinta-feira dominada por períodos de maior nebulosidade e para a forte possibilidade de ocorrência de chuva.A precipitação deve ser fraca no litoral Centro até ao início da tarde, período em que, na região Norte, o agravamento das condições meteorológicas aponta para a possibilidade de aguaceiros e trovoada.Estima-se uma pequena descida da temperatura máxima, em especial no interior.Hoje, o dia será marcado por céu pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã, em especial no Centro e Sul.As temperaturas deverão oscilar entre os 13 graus de mínima, previstos para Évora, e os 33 graus de máxima esperados para Bragança e Castelo Branco.De acordo com a previsão do IPMA, na quinta-feira as temperaturas deverão registar uma descida. Escapam as zonas do Litoral Alentejano e Algarve - em Sines e Faro a temperatura fixa-se na ordem dos 23 graus, hoje e amanhã.No Porto, espera-se uma quinta-feira com nuvens altas e a temperatura a variar entre 17 e 24 graus. Em Coimbra, oscila entre 28 e 15 graus.Igual previsão para Lisboa, cidade onde a chuva ameaça não dar tréguas até segunda-feira.