Testes à Covid-19 em Portugal longe dos 70 mil por dia recomendados pelos especialistas

Os testes de despistagem da Covid-19 registam uma queda acentuada. Quinta-feira foram realizados 33 408, menos de metade dos 76 965 realizados a 22 de janeiro, dia com o maior número de rastreios desde o início da pandemia, a 2 de março. A evolução acaba por ditar o contrário da estratégia adotada esta semana pela Direção-Geral da Saúde."Se conseguíssemos manter durante dois ou três meses cerca de 70 mil a 80 mil testes, seria bom. A média foi de 51 mil em janeiro e um bocadinho mais baixa em fevereiro, 41 mil", esclareceu a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, ao ‘Público’. A responsável acrescentou que "estima-se que se possam realizar diariamente cerca de 100 mil testes, quer PCR, quer testes rápidos de antigénio". Contudo, a média dos quatro primeiros dias úteis da semana de arranque da nova estratégia ficou-se pelos 33 150 testes.Para o presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, "a estratégia ainda não está a acontecer". "O que se verifica é uma realização de testes motivada pelo número de novos casos. As pessoas são testadas por apresentarem sintomas ou por terem contactos de risco", acrescentou.Ricardo Mexia explicou ainda que o que se pretende é diferente: "É realizar testes regularmente, nomeadamente em lares e unidades de saúde", para assim, explicou, "os casos positivos serem identificados mais cedo e dessa forma serem quebradas as cadeias de transmissão".Perante uma redução dos testes realizados, a Direção-Geral da Saúde explicou que a operacionalização da estratégia ainda está em definição com o Ministério da Saúde e outros ministérios envolvidos.