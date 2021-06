São três famílias: pais, filhos e sobrinhos. Viviam do crime, enganavam os mais incautos, conseguindo o acesso às suas contas através da aplicação MB Way. Foram presos pela PJ de Faro, numa megaoperação que esta terça-feira atravessou vários concelhos e que levou à detenção de 19 pessoas. Envolveu inspetores da PJ do Porto, de Lisboa, de Setúbal, de Portimão, de Évora e de Faro....