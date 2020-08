Três mochos recuperados em Olhão foram libertados

Três mochos-galegos que foram recuperados no Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens - RIAS, em Olhão, foram devolvidos à natureza.

Com mais estes casos de sucesso, são já 23 os mochos que foram libertados este ano pelo RIAS. De acordo com o centro, estas aves "ingressaram no RIAS com sinais de trauma, possivelmente por embate com alguma estrutura".





Os mochos-galegos receberam os cuidados necessários, nomeadamente "ligaduras, fluidos subcutâneos, e até cirurgia, consoante o caso", tendo ficado em recuperação "alguns meses". Para a sua recuperação "foi necessário o trabalho conjunto das equipas de veterinária e de reabilitação", adiantou."Para que sejam considerados aptos a serem devolvidos à natureza, é essencial que consigam caçar e voar na perfeição. São características que lhes permitem sobreviver de forma independente na natureza", explicou ainda o RIAS.