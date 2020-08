Libertados dois noitibós recuperados em Olhão

Dois noitibós-de-nuca-vermelha foram libertados pelo RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens, em Olhão, onde estavam a ser tratados a ferimentos. Os especialistas dizem que não é comum o ingresso destas aves.

"Um destes animais recuperou de uma fratura de cúbito e rádio direito causada pelo embate contra alguma estrutura e o outro recuperou de um ferimento provocado, acidentalmente, por uma máquina de cortar relva", revela o RIAS, adiantando que foram devolvidos à natureza por duas voluntárias que colaboram diariamente naquele centro.

O ingresso destes noitibós não é comum. Em 2019 apenas receberam dois, mas desde o início deste ano já deram entrada no centro quarto.



"Apesar de abundantes no sul do País, são geralmente difíceis de observar devido aos seus hábitos crepusculares e à sua capacidade de camuflagem no solo", segundo o RIAS.