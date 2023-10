Tribunal condena TAP por considerar ilegítimo despedimento coletivo

O Tribunal de Trabalho de Lisboa considerou ilegítimo o despedimento coletivo na TAP, no âmbito de uma ação colocada em 2021 pelo Sindicato dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves (Sitema), e condenou a companhia a reintegrar cerca de 20 trabalhadores. "Reconhecendo a ilegalidade do despedimento coletivo promovido pela TAP, a M. Juíza ordenou a reintegração dos trabalhadores que se manifestaram nesse sentido", de acordo com o comunicado enviado aos associados do Sitema e a que o CM teve acesso. Fonte oficial da TAP afirmou que a empresa "não comenta processos judiciais".

