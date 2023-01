Tripulantes da TAP desconvocam greve de sete dias

Os associados do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovaram esta segunda-feira a proposta melhorada apresentada pela TAP, segundo o jornal ECO, desconvocando assim a greve de sete dias agendada para 25 a 31 de janeiro.

Na quinta-feira, os tripulantes da TAP, reuniram-se em assembleia-geral, e rejeitaram, pela segunda vez, uma proposta da TAP, que ia ao encontro de 12 das 14 reivindicações do SNPVAC, na tentativa de evitar uma nova greve.

A proposta apresentada pela TAP foi aprovada com 654 votos a favor, 301 votos contra e 20 abstenções.

Em relação à sessão de quinta-feira, destaca-se a cedência da TAP quanto à anulação do corte de 25% em ajudas de custo complementares.





Em declarações aos jornalistas, o presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo, Ricardo Perranóias, referiu que "houve cedências de ambas as partes" e que "a proposta foi melhorada"."Uma empresa como a TAP não pode ter contratos precários", sublinhou.Questionado sobre o que mudou para a greve ser desconvocada, Ricardo Perranóias avançou que documento foi redigido "de forma mais clara".