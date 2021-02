Túneis: A engenharia de vencer obstáculos

C om cerca de mil túneis, a Noruega é um dos países do mundo que mais usou e abusou da engenharia para vencer obstáculos e distâncias. Mas é à Suíça que pertence, neste momento, o primeiro lugar no campeonato dos mais longos com o São Gotardo, um túnel ferroviário com 57 km concluído em 2015.









Vencendo os Alpes, o túnel encontra-se entre Erstfeld e Bodio e é igualmente um dos mais profundos do mundo, com 2300 metros. Um comboio de passageiros leva apenas 20 minutos a percorrer a distância subterrânea. O limite de velocidade está em 249 km/h, mas em média os comboios cruzam o túnel a 200 km/h, tempo suficiente para ajudar a encurtar também a viagem entre Zurique e Milão. O segundo lugar da tabela pertence ao Japão, que construiu o túnel Seikan, também ferroviário, uma infraestrutura que, para além do seu comprimento, se distingue também por incluir o maior segmento aquático do mundo: dos seus 53,85 km, cerca de 23 são debaixo de água. O que não é de estranhar, já que liga duas das principais ilhas japonesas, Honshu e Hokkaido.

Entre os túneis rodoviários, o mais longo é o norueguês Laerdal, entre Laerdal e Aurland, na principal estrada que liga Oslo a Bergen. Com 25 quilómetros, entrou em funcionamento em 2000 e permitiu preservar uma paisagem até então intocada.





Em Portugal, o destaque vai para o Túnel do Marão, que atravessa, como o nome indica, a Serra do Marão, ligando Amarante e Vila Real. Bastam apenas escassos minutos para atravessar os seus 5,6 km, mas, em caso de problemas, dispõe de 13 passagens de emergência. A madeira, por seu turno, concentra o maior número de túneis: 180. No total, conta com 100 quilómetros destas obras de engenharia. Destaque para o túnel da Encumeada com 3100 metros.





Por vezes, o tamanho não interessa, como é o caso do túnel do Marquês de Pombal, que se revelou estratégico para distribuir o trânsito na cidade de Lisboa (ver texto ao lado).





Os rankings, no entanto, mudam muito rapidamente, e já está em projeto um dos túneis ferro-rodoviário mais aguardado na Europa: o que vai ligar, por debaixo de água, a Dinamarca à Alemanha. Também candidato ao pódio, deverá estar concluído em 2029.