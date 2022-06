Último adeus a Rendeiro sem caras conhecidas: Mira Amaral e Sá Fernandes foram os únicos presentes no funeral

O funeral de João Rendeiro decorreu, esta terça-feira, sem a presença das caras conhecidas que passaram na vida do fundador do BPP.Tal como no velório, a viúva Maria de Jesus e a cunhada foram deixadas sozinhas, com pouco mais de uma dúzia de amigos e familiares para as confortar.Ricardo Sá Fernandes, advogado que não chegou a defender Rendeiro, marcou presença no funeral, assim como o ex-ministro Mira Amaral, que quis deixar um último adeus.A missa do funeral começou por volta das 15h00 e durou cerca de uma hora e meia.Ao que oconseguiu apurar, a viúva do ex-banqueiro chegou bastante cedo às cerimónias e acompanhou o corpo do ex-marido, que saiu da basílica da Estrela em direção ao cemitério do Alto de São João, em Lisboa, onde vai ser cremado.