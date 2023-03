Urgência Pediátrica do Centro Hospitalar do Barreiro Montijo aberta 24 horas por dia

O Serviço Nacional de Saúde decretou que o Serviço de Urgência Pediátrica do Centro Hospitalar Barreiro Montijo (CHBM) vai manter-se em pleno funcionamento, 24 horas por dia, durante sete dias por semana, no 2º trimestre de 2023, revelou o CHBM em comunicado."Esta decisão reveste-se de extrema importância para a população que servimos e é o resultado do trabalho que tem vindo a ser realizado pela equipa do Serviço de Pediatria, num esforço contínuo para encontrar sempre a melhor solução em prol dos utentes pediátricos e suas famílias", diz o comunicado.O serviço de pediatria deste hospital serve uma população de cerca de 220 mil habitantes dos concelhos de Alcochete, Barreiro, Moita e Montijo. Garante as polivalências ao nível do internamento (Pediatria, Neonatologia e Obstetrícia) e ambulatório (Consulta Externa, Hospital de Dia e Urgência), assistência ao Berçário e ao Bloco de Partos.