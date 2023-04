Urticária ao frio: A alergia que pode ser fatal no Verão

A urticária ao frio, embora possa parecer um problema tipicamente relacionado com o Inverno, é uma alergia que pode ser potencialmente fatal no Verão. Em muitos casos, os sintomas da alergia podem surgir com um banho no mar, na piscina ou no rio.

Estas atividades podem levar a um "quadro de anafilaxia" que pode provocar uma perda de consciência e consequentemente um afogamento, embora o risco seja "raro", explicou ao Correio da Manhã o médico de Medicina Geral Paulo Almeida.

Por outro lado, os sinais da alergia ao frio podem também aparecer com o contacto com o ar frio, chuva ou ingestão de bebidas e alimentos frios. Assim, esta alergia "poderá afetar o dia-a-dia das pessoas", já que pode impedir que quem tem o diagnóstico se possa expor a temperaturas mais baixas.

Mas o que é efetivamente a urticária ao frio?

De acordo com o médico de Medicina Geral Paulo Almeida "a urticária ao frio é uma alergia às baixas temperaturas" que se destaca através de "manifestações cutâneas, como são exemplo a aparição de eritema e pápulas".

Apesar de não serem conhecidos ainda os mecanismos que levam o corpo humano a desenvolver a alergia ao frio, sabe-se que "este tipo de urticária poderá ter um fator hereditário importante", afirmou Paulo Almeida.

Quais os sintomas?

Os sintomas da urticária ao frio "podem ser bastante díspares", conforme adiantou o médico ao Correio da Manhã. No entanto, na maior parte das vezes a alergia manifesta-se "com sintomas leves como prurido, e pápulas eritematosas". Estes sinais surgem na zona da pele que está exposta ao frio "entre 10 a 30 minutos após a exposição" e desaparecem, na maioria das vezes, "por si".

Como é feito o tratamento?

Não existe uma cura para a alergia ao frio, mas o uso de anti histamínicos ajuda no alívio dos sintomas. No entanto, o médico Paulo Almeida alerta que estes medicamentos "não evitam futuros episódios".

Em alguns casos são feitos tratamentos com o objetivo de induzir a tolerância ao frio, "que consistem na exposição gradual do doente a baixas temperaturas". Segundo o médico Paulo Almeida, estes só devem realizar-se em meios hospitalares.