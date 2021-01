A partir desta sexta-feira, Portugal vai entrar de novo em confinamento geral.As medidas vão vigorar durante um mês e serão semelhantes às aplicadas em março e abril do ano passado, com o objetivo de travar a progressão da pandemia da Covid-19, mas com algumas exceções.Com o número de novos infetados a ultrapassar os 10 mil casos por dia e o número diário de mortos a ser superior a 100, o primeiro-ministro deixou esta quarta-feira claro que "estamos no momento mais perigoso da pandemia".De acordo com o novo decreto relativo ao cofinamento geral, as empresas de telecomunicações terão de priorizar os serviços digitais essenciais comparativamente a plataformas de entretenimento que consomem mais dados online. Desta forma, serviços como a Netflix, HBO, Disney+ ou Youtube podem ser limitados ou mesmo suspensos em último caso.Recorde-se que no primeiro confinamento, em março e abril de 2020, o consumo online dos portugueses disparou.