Vacinação Covid causa ajuntamentos em Vila Franca de Xira

O Pavilhão Multiusos do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, foi esta quarta-feira palco de um ajuntamento, com filas de pessoas que aguardavam vez para tomar a vacina contra a Covid-19, o que revoltou os populares. Ao CM, o gabinete de comunicação da câmara local confirma que se "verificou uma situação que não deve acontecer num centro de vacinação", mas acrescenta não ter responsabilidade no sucedido. "Organizámos, com o Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo, a instalação do centro de vacinação. Demos apoio logístico à estrutura, mas a câmara não teve qualquer intervenção na organização do processo", disse a mesma fonte.

Contactada, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo respondeu que "a situação terá de ser aferida".