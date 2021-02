Vice-presidente de Sátão, mulher e filha vacinados contra a Covid-19

Alexandre Vaz, vice-presidente da Câmara de Sátão, a mulher e a filha tomaram esta quarta-feira a segunda dose da vacina contra a Covid-19, no lar As Abelhinhas, em Côta, no concelho de Viseu.Os três não constam da lista enviada pelo lar ao Ministério da Saúde. Foi durante a primeira toma, depois de todos os utentes e funcionários serem vacinados, que sobraram vacinas. Foi então que a direção do lar contactou os três familiares.