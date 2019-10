Têm 70 anos de diferença mas isso não é impedimento para que a avó Adosinha Augusta e o neto João não façam furor na Internet."Vovó viral" é o canal do jovem de 24 anos que, por brincadeira, decidiu começar a gravar pequenos vídeos com a avó, de 94 anos e partilhar o conteúdo com amigos.Um dia, fez a compilação de todos esses momentos num só vídeo, publicou no Youtube e o sucesso foi tanto, que nunca mais pararam. A partir desse momento, os vídeos passaram a ser mais irregulares, com temas que surgem de forma improvisada, sem ensaios.Os vídeos divertidos desta dupla fizeram com que fossem muitos os seguidores que quiseram (e conseguiram) conhecer a 'vovó'."Eles conhecem-me, mas eu não conheço ninguém", avançou ao, a avó Adosinda. "Antes, só havia porcaria. Piolhos, pulgas e percevejos. Já lá vão uns aninhos bons. Agora não. Agora é tudo perfeito, em todo o lado", concluiu."Fui criado com a minha avó aqui, sempre tivemos esta ligação, sempre fomos muito unidos. Foi ela que me criou, que me deu amor, que tomou conta de mim, que me levava à escola", disse João, descreve o neto, orgulhoso da relação de ternura que mantém com a avóUm dos vídeos partilhados pelo jovem tem mais de três milhões e meio de visualizações.