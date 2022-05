Virgínia Azevedo é a ‘Enfermeira do Ano’

Virgínia Azevedo, de 62 anos, foi distinguida com o prémio de ‘Enfermeiro do Ano’, no sábado, no encerramento do VI Congresso dos Enfermeiros que decorreu em Braga.A 22 de fevereiro, Virgínia Azevedo enfrentou um grupo de cerca de 10 pessoas que invadiu o Serviço de Urgência do Hospital de Vila Nova de Famalicão. A enfermeira defendeu um colega que estava a ser agredido por membros do grupo e os dois acabaram por sofrer ferimentos graves. Também um segurança ficou ferido. Tudo aconteceu quando o grupo forçou a entrada no Serviço de Urgência e começou a agredir os profissionais de saúde. O segurança pediu que todos se acalmassem, tentou impedir o episódio de violência, mas também ele foi agredido. As agressões foram registadas pelas 3h30.