Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Voo da TAP de Lisboa para Londres cancelado

Questões meteorológicas e "razões operacionais" não permitiram ao avião a descolagem.

Por Lusa | 08:55

Um voo da TAP que deveria ter partido este sábado pelas 06h50 de Lisboa para Londres, a capital britânica, foi cancelado por falta de comandante e questões meteorológicas, segundo fonte oficial da companhia.



De acordo com passageiros que contactaram a Lusa, a TAP informou no local que o voo estava atrasado por falta de piloto por erro nas escalas, tendo os passageiros estado à espera da chegada de comandante até o voo ter sido cancelado.



Contactada pela Lusa, fonte oficial da TAP confirmou a "falta de comandante", mas acrescentou que a essa razão se somaram as más condições de meteorologia no aeroporto de London City, para o qual o voo se dirigia, pelo que este foi cancelado.



A mesma fonte disse que os voos para esse aeroporto estão a ser desviados para outros aeroportos na capital do Reino Unido, Gatwick e Heathrow.



Segundo o site da ANA - Aeroportos, um outro voo da TAP, previsto para as 08h40 com destino a Bruxelas, foi também cancelado.



A fonte da companhia aérea portuguesa atribuiu o cancelamento a "razões operacionais", sem especificar.