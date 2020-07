Alexa da Amazon ainda só "fala" em português do Brasil mas é auxiliada por Portugal

O assistente digital da Amazon, Alexa, não tem ainda a opção de Português (de Portugal), mas a verdade é que o dicionário utilizado para a opção de idioma Português do Brasil foi feita com ajuda de Portugal.Embora não exista uma confirmação oficial, o Dicionário Priberam é uma das bases utilizadas para as respostas de 'Alexa'.O próprio Priberam não confirmou, nem desmentiu, a notícia que tem sido divulgada nos últimos dias mas assumiu que a tecnologia é utilizada em várias plataformas digitais conhecidas.