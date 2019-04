Condutor ligou Autopilot do Tesla Model S e foi dormir para o banco traseiro

Este eléctrico segue a 115 km/h com o Autopilot accionado enquanto o condutor segue no banco traseiro… a dormir!

Por estes dias houve um vídeo de um Tesla que se tornou viral no Twitter e não é difícil perceber o motivo. É que este eléctrico segue a uma velocidade de 115 km/h com o Autopilot accionado enquanto o condutor segue no banco traseiro… a dormir!



Recorde-se que o Autopilot requer que o condutor siga com as duas mãos no volante, caso contrário desacelera, liga as luzes de emergência e acaba por parar. Este condutor terá conseguido iludir o sistema ao colocar um suporte de bebida no guiador para fazer peso.