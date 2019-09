Empresa desenvolve bengala inteligente para cegos com Google Maps e Assistente de Voz

Uma empresa turca desenvolveu uma bengala inteligente que pode ajudar a mudar a vida dos cegos.



Ainda em fase de testes, esta bengala tem integrada o Google Maps onde o cego pode consultar direções e falar com o Assistente de Voz para receber instruções auditivas, segundo avança a imprensa internacional.

O produto da empresa WeWalk conecta-se diretamente a um telemóvel através do Bluetooth, possibilitando a interação com o aparelho através do touchpad do produto.

O projeto que nasceu da experiência do engenheiro cego Kursat Ceylan, além de integrar o Google Maps e o Assistente de Voz, dispõe de vários sensores capazes de detetar obstáculos a uma distância até 250 centímetros.

Quando o utilizador da bengala se aproxima de um obstáculo, o equipamento envia uma vibração que o avisa dessa proximidade.