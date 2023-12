Robô ataca engenheiro em fábrica da Tesla no Texas

Um engenheiro da Tesla foi atacado por um robô na fábrica da empresa em Austin, no estado norte-americano do Texas. Segundo o Daily Mail, a máquina sofreu uma avaria e o funcionário sofreu ferimentos nas costas e no braço.Os dados do incidente são de 2021. Duas testemunhas viram o colega de trabalho ser atacado pelo robô concebido para agarrar e deslocar peças de automóveis em alumínio acabadas de fundir.O robô bloqueou o homem, que estava a programar o software de duas máquinas, e provocou-lhe diversos ferimentos, deixando um rasto de sangue.O relatório de lesões, que a Tesla deve, por lei, submeter às autoridades para manter os incentivos fiscais no Texas, informou que o engenheiro não precisou de licença de trabalho após o ataque.Nenhum outro acidente relacionado com robôs foi relatado aos reguladores pela Tesla na fábrica do Texas em 2021 ou 2022. O caso é divulgado numa altura de crescentes preocupações sobre os riscos de robôs automatizados no local de trabalho.