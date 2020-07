Alemão 'criou' arquipélago no Minecraft. Veja as imagens

Simon Unge é alemão e teve uma ideia para todos os 'amantes' de Minecraft.O homem, que vive na Madeira há cerca de dois anos, decidiu elaborar a ilha, à escala real e, em conunto com outros jogadores, criou a ilha no vídeojogo, partilhando o resultado no Youtube.Se já visitou a Madeira, vai conseguir aperceber-se dos vários locais da ilha. Se ainda não visitou, pode conhecer alguns dos locais mais característicos como o Porto do Funchal, o Aeroporto e a Igreja da Sé.