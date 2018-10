Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Piratas informáticos queriam dinheiro com ataque ao Facebook

Ataque informático à rede social expôs os dados de quase 30 milhões de utilizadores.

01:30

Os responsáveis pelo ataque informático ao Facebook, que expôs os dados de quase 30 milhões de utilizadores, dizem que este foi feito com o objetivo de ganhar dinheiro e não por motivos políticos.



Segundo o ‘The Wall Street Journal’, o inquérito que a gigante tecnológica está a fazer internamente já revelou que o plano dos hackers foi ganhar dinheiro através da rede social e da propagação de anúncios de spam.



De acordo com o mesmo jornal, os envolvidos apresentaram-se como uma empresa de marketing digital e as suas atividades já eram conhecidas pela equipa de segurança do Facebook.