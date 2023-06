Rússia multa WhatsApp por não remover conteúdo banido pelo governo

A Rússia multou esta quinta-feira a plataforma de troca de mensagens, WhatsApp, em três milhões de rublos russos (cerca de 34626 euros) por não remover conteúdo banido no país. Ao contrário de Facebook e Instagram, que já foram banidos dos país, a plataforma de troca de mensagens ainda não tinha sido multada pela Rússia, por não apagar conteúdo banido, sendo esta a primeira vez.No passado, o WhatsApp já tinha sido multado pelos russos por ter alegadamente recusado cumprir a lei russa de proteção de dados, guardando assim dados dos utilizadores russos em servidores no país.A agência de notícias russa, RIA, citada pela reuters diz que a sanção aplicada pela Rússia ao WhatsApp prende-se com a não remoção de informação sobre a droga 'Lyrica', cuja venda e produção são proibidas naquele país.