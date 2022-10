Numa altura em que Portugal se prepara para receber mais uma plataforma de streaming - a SkyShowtime - o estudo BStream, elaborado pelo grupo Marktest, revela que, nos próximos meses, a intenção de subscrição deste género de serviços apresenta uma tendência de quebra. “O indicador do BStream sobre a intenção de subscrição de serviços de streaming nos próximos três meses apresenta uma tendência de quebra e baixa pela primeira vez da fasquia dos 9%, caindo 1,2 pontos percentuais [p.p.], dos 9,8% para os 8,6”, alerta.









De acordo com o estudo, 44,1% dos portugueses já utilizam serviços de streaming para aceder a conteúdos televisivos. Os dados, que dizem respeito ao segundo trimestre do ano, mostram um crescimento de 2,1 p.p. em relação ao período homólogo do ano anterior e de 0,3 p.p. na comparação com o trimestre anterior. O número de subscritores deste tipo de plataformas também tem vindo a crescer e representa já 32,9% dos portugueses com mais de 15 anos a residir no continente.

Quanto à notoriedade das plataformas a operar no País, a Netflix continua a liderar, com 77,6%. A Disney+ encontra-se na segunda posição, com 56,5%, e a HBO Max no terceiro lugar do pódio, com 50,6%. A Prime Video, da Amazon, apresenta 50,4%, e a Nos Play 47,1%.





Dia 25 de outubro chega a Portugal um novo competidor, a SkyShowtime, que reúne no seu catálogo filmes e séries originais da NBCUniversal, Sky e ViacomCBS, assim como títulos da Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures e Peacock. Ainda não foi divulgado o preço deste serviço no nosso país.