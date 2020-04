50 milhões de visitas em março no CM online estabelecem novo recorde

O site doassinalou no mês de março um número recorde em todas as métricas, tendo registado 50,8 milhões de visitas. De acordo com os dados da Marktest, este valor foi acumulado pelos 13,2 milhões de visitantes aoonline, que viram um total de 159 milhões de páginas no site líder absoluto entre os meios de comunicação social em Portugal. Tanto a cifra de visitantes como a de páginas vistas são igualmente recorde no, que foi o primeiro meio a oferecer aos leitores um microsite inteiramente dedicado à pandemia de coronavírus.Com mapas interativos atualizados em tempo real, notícias ao minuto sobre a pandemia em Portugal e no Mundo e ainda vários explicadores e conselhos para enfrentar a crise, a cobertura noticiosa sobre a Covid-19 foi, naturalmente, a mais procurada pelos leitores.Os utilizadores doonline têm ainda acesso a vídeos diários com dados detalhados da Covid-19 no País e reportagens sobre o dia a dia de quem está em isolamento, conteúdo publicado após a revelação em direto na. E também sem esquecer aquelas que na linha da frente lutam contra a pandemia.Os milhões de leitores que visitam o site dosabem que podem continuar a encontrar o rigor noticioso e a inovação, nomeadamente no CM Radar da Violência Doméstica, um projeto de jornalismo de dados lançado este ano, ou com o site Viver com Saúde, dedicado ao bem-estar de cada um.