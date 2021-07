“A Bola” apaga do site notícias sobre apoio de Costa e Medina a Luís Filipe Vieira

O diário desportivo "A Bola" está a ser acusado nas redes sociais de ter apago do site da publicação artigos relacionados com o apoio do primeiro-ministro António Costa ao presidente do Benfica. Pelo menos uma notícia referia também o apoio do presidente da câmara de Lisboa – e recandidato socialista ao lugar nas autárquicas deste ano – , Fernando Medina, a Vieira.O desaparecimento das notícias – já validado pelo– foi denunciado no dia em que Luís Filipe Vieira foi detido no âmbito de uma operação da Autoridade Tributária. O presidente do clube da Luz é suspeito, nomeadamente, dos crimes de abuso de confiança, burla, falsificação, branqueamento e fraude fiscal.Contactada pelo, a direção d’ "A Bola" remeteu explicações sobre o desaparecimento das notícias para um chefe de redação. Este, depois de pedir algum tempo para dar esclarecimentos, não voltou a atender o telefone.