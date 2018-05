Empresa diz que apresentou os compromissos que considerou razoáveis para que a Autoridade da Concorrência tomasse uma decisão.

O grupo francês Altice volta a dizer que apresentou os compromissos que considerou razoáveis para que a Autoridade da Concorrência tomasse uma decisão, "não estando, por isso, disponível para apresentar quaisquer outros". Mantém intenção de compra do grupo Media Capital se a AdC não se opuser aos "remédios" que a entidade reguladora já disse rejeitar.



A decisão sobre a compra da empresa dona da TVI e da Rádio Comercial fica assim nas mão do regulador, que considerou insuficientes as contrapartidas apresentadas pela Altice para não pôr em causa o equilíbrio do mercado.



