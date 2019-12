Atentado a Salazar em nova série da RTP1

É já em janeiro que começa a ser gravada uma nova série da RTP1 sobre factos da História portuguesa, desta vez dedicada ao atentado contra o ditador António de Oliveira Salazar. Este projeto é da autoria de Francisco Moita Flores e marca o seu regresso à televisão depois de ‘Bairro’, emitido há oito anos. A notícia é avançada pela ‘TV Guia’, que adianta que a série terá 10 episódios e que será realizada por Jorge Paixão da Costa.O elenco conta com nomes como António Pedro Cerdeira, Anabela Moreira, Miguel Damião, Laura Dutra, Gonçalo Botelho, Filipa Cardoso e Pedro Lacerda. De acordo com a publicação, a produção ainda não tem data de estreia e o diretor de Programas, José Fragoso, ainda não definiu se será já no próximo ano.Francisco Moita Flores é autor de outras produções de sucesso que se basearam em factos históricos, dos quais se destacam ‘Polícias’, ‘Ballet Rose’, ‘Capitão Roby’, ‘Alves dos Reis’, ‘O Processo dos Távoras’ e ‘A Ferreirinha’.Na sinopse pode ler-se que em 1937 "um grupo de taxistas, associados a serralheiros e a um talhante, desferem o portentoso ataque à bomba contra Salazar". "Conseguem comprar dinamite nas minas de S. Domingos e com uma garrafa de gás constroem a bomba. Colocam-na no esgoto que passa por debaixo da avenida e fazem-na explodir quando o Buick de Salazar parou para que ele saísse para a missa". Mas um "erro de cálculo frustrou o atentado".