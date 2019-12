RTP quer mais episódios de ‘Bem-Vindos a Beirais’

Após o regresso de ‘Conta-me Como Foi’, oito anos depois, a RTP deverá apostar na produção de novos episódios de outra série que fez grande sucesso na última década: ‘Bem-Vindos a Beirais’. Ao que oapurou, a direção de programas da televisão pública está em negociações para gravar mais episódios desta produção, emitida originalmente entre 2013 e 2016."É uma hipótese que está em cima da mesa, com grande probabilidade de avançar em 2020", revelou aouma fonte da RTP. O objetivo passa por trazer de volta boa parte do elenco original mas também juntar novas caras, tal como acontece atualmente com ‘Conta-me Como Foi’, cuja nova temporada estreou no passado sábado à noite, com uma média de 564,4 telespectadores e 13% de share, de acordo com os dados divulgados pela GfK.As primeiras quatro temporadas de ‘Bem-Vindos a Beirais’ contaram com um total de 640 capítulos. No elenco figuraram nomes como Pêpê Rapazote, Oceana Basílio, Lúcia Moniz, Noémia Costa, Mariana Pacheco, Carla Chambel, Tomás Alves, Jorge Mourato, António Pedro Cerdeira, Sara Salgado, Miguel Dias, Luís Aleluia, Nuno Janeiro, Alda Gomes, António Machado, Ricardo Castro e Ruy de Carvalho.Recorde-se que, para o próximo ano, a RTP já está a produzir uma série de 13 telefilmes baseados em obras de autores portugueses, num investimento total de perto de 1,5 milhões de euros. Além disso, a estação pública prepara também a estreia das séries ‘Auga Seca’, uma coprodução com a TV Galicia, ‘Terra Nova’, ambientada na década de 1930, sobre a pesca do bacalhau, e ‘A Espia’, com Daniela Ruah e Maria João Bastos e realização de Jorge Paixão da Costa.