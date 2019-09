‘Na Corda Bamba’ é pior estreia da década na TVI

As notícias continuam a não ser boas para a TVI: no passado domingo, o primeiro episódio da sua nova novela, ‘Na Corda Bamba’, foi vista por apenas 932 700 telespectadores, tornando-se na estreia menos vista de uma produção de ficção da TVI esta década.A trama protagonizada por Margarida Vila-Nova, Maria João Bastos, Dalila Carmo e Pêpê Rapazote registou ainda 19,7% de share, de acordo com os dados divulgados pela GfK, o que significa que em cada 100 espectadores que viram televisão àquela hora cerca de 20 optaram por sintonizar o canal de Queluz de Baixo. É a primeira vez que uma novela da TVI estreia abaixo dos 20% de share.‘Na Corda Bamba’ ocupou a terceira posição na tabela dos programas mas vistos do dia, e ficou a 370 mil telespectadores da principal concorrente, ‘Golpe de Sorte’, da SIC, cuja estreia da última temporada, emitida à mesma hora, foi acompanhada por mais de 1,3 milhões de pessoas.Refira-se ainda que a estreia da grande aposta de ficção da SIC para a rentrée, ‘Nazaré’, na semana passada, teve 1 476 200 pessoas a ver, ou seja, mais 543 mil do que ‘Na Corda Bamba’.Além disso, a nova produção da TVI é a primeira novela dos últimos dez anos a registar menos de um milhão de espectadores.