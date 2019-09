Filomena Cautela promete "loucura" em novo programa da RTP

Filomena Cautela assegura que "nunca se viu nada assim na televisão nacional", quando fala de ‘Jogo de Todos os Jogos’, que irá estrear em breve na RTP 1. A também anfitriã de ‘5 para a Meia-Noite’ agradece "a ousadia" que José Fragoso teve ao apostar em si para este programa. "Obrigado por terem tido a coragem rara de me tirarem da cave - numa alusão ao estúdio do do late night show das quintas-feiras - e de me terem chamado para um recreio grandalhão."Na apresentação de ‘Jogo de Todos os Jogos’, Filomena Cautela desvendou o luxo da produção que envolve este concurso de 14 semanas. "É um programa difícil de fazer, porque é tudo muito grande e há muitos jogos e muitos concorrentes.Vai ser a grande estreia da rentrée", diz, abrindo um pouco mais a janela daquilo que poderemos ver: "É um ‘game show’ ampliado e divertido, temperado com doses gigantescas de diversão. E muita loucura. Temos os concorrentes mais doidos da TV e seguramente os jogos mais divertidos que passaram pela televisão nos últimos anos."Já o diretor de Programas da RTP, José Fragoso, explica como tudo começou com ‘Jogo de Todos os Jogos’: "Há um ano, o Pedro (Cardoso, da Warner) mandou-nos uma proposta para este projeto. Eu e o Nuno Vaz acompanhámos desde o princípio e um dia o Pedro conseguiu arranjar-nos uma ‘pen’ com um dos programas da Ellen. Eu e o Nuno (Vaz) estivemos uma tarde a rir às gargalhadas com os jogos."Fragoso confessa ainda a razão para ter mantido tanto segredo à volta desta nova aposta da RTP 1: "Fizemos caixinha e decidimos que este formato só podia ser feito pela Filomena Cautela. E a Filomena, uns meses depois, aparece no meu gabinete com umas fotocópias a dizer que queria muito fazer este formato. Sem termos falado uns com os outros, chegámos todos à mesma conclusão."