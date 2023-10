CM viaja até Vila Real

No seguimento da ação de reconhecimento junto dos postos de venda espalhados pelo País, o CM está de volta à estrada. Depois de Bragança, alguns dos rostos conhecidos do CM e da CMTV vão andar agora pelo distrito de Vila Real a visitar várias papelarias e quiosques sem os quais não seria possível levar o jornal até aos leitores.



O périplo de quatro dias começa esta segunda-feira na cidade de Vila Real, com Maya (apresentadora do ‘Noite das Estrelas’) e Paulo Oliveira Lima (dir. executivo do CM e CMTV). Na terça-feira, Tânia Laranjo (jornalista) e José Luís Oliveira (editor CM/CMTV do Centro e Trás-os-Montes) andarão por Vidago e Chaves. Nos dias seguintes, o CM vai percorrer Vila Pouca de Aguiar, Alijó, Peso da Régua, Sabrosa, Salto, Boticas e Valpaços.





Ver comentários