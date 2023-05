CMTV cresce 29,6% no horário nobre

A CMTV cresceu perto de 30% no horário nobre no mês de abril, em relação ao período homólogo do ano anterior.

No horário com mais audiência e maior investimento publicitário, a CMTV registou um share médio em abril de 4,60%, correspondente a perto de 174 mil espectadores por minuto. No total, há 1,9 milhões de portugueses que acompanham a CMTV nesta faixa horária.

Neste período do dia, a CMTV tem mais audiência que o conjunto de CNN, SIC Notícias e RTP3, todos somados.

A CMTV fechou o mês de abril a liderar o mercado de informação nacional na televisão por cabo. É o 13º mês consecutivo de liderança da CMTV, que não perde um dia há 330 dias ininterruptos.

Em abril, a CMTV registou 5% de share médio diário. Isso é superior ao conjunto dos seus principais concorrentes, CNN e SIC Notícias. Com efeito, o canal CNN registo um share médio diário de 2,9%, e a SIC Notícias registou apenas 2%.

Trata-se do melhor resultado num mês de abril em todos os 10 anos de existência da televisão do Correio da Manhã.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda na TDT.

Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.