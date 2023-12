CMTV líder na eleição de Pedro Nuno Santos, acima dos concorrentes todos juntos

obteve mais audiência que todos os seus concorrentes juntos no dia em que o PS elegeu o novo secretário-geral.A televisão doobteve um share médio diário de 5,1%, enquanto que a soma das audiências da CNN, da SIC Notícias e da RTP3, todas juntas, dá apenas 4,6% de share, com a CNN a obter 2,2% e a SIC Notícias 1,9%.O "Alerta CM" emitido por volta das 23h30 para a transmissão do discurso de Pedro Nuno Santos atingiu cerca de 352 mil espectadores no total, e foi um dos programas mais vistos do dia na televisão por cabo.lidera o mercado de informação nacional há 20 meses sem qualquer interrupção. É emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo mas não está ainda na TDT. Os resultados são da responsabilidade da GFK.