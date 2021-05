CMTV lidera mercado televisivo com 'Duelo Final'

Pela primeira vez na sua história, um programa da CMTV foi líder absoluto no seu horário.Com efeito, o programa "Duelo Final", que acompanhou o final do jogo Benfica-Sporting, no acesso às 20 horas, registou 17,9% de share. No horário do "Duelo Final", a RTP-1 registou 14% de share, a SIC 13,7% e a TVI 9,4%.Desta forma, a CMTV voltou a colocar um programa do ranking geral da televisão acima do Telejornal, do canal 1 da RTP. "Duelo Final" ficou em oitavo lugar entre todos os programas emitidos na televisão este sábado, com 8,3% de rating, contra 7,6% do Telejornal.A CMTV registou este sábado uma das melhores marcas da sua história, com um share diário de 6,6%, o que corresponde a mais de 3,1 milhões de portugueses que estiveram ao longo do dia com o canal 8 de todas as plataformas de cabo (ainda não disponível em TDT).Este resultado de 6,6% de share no dia está mais próximo do resultado diário da RTP-1 (9% de share) do que dos concorrentes diretos da CMTV, nomeadamente da SIC Notícias, que registou 1,8%, ou dos 1,3% da TVI24.