CMTV lidera todos os dias de novembro e cresce mais 10%

fechou o mês de novembro a liderar o cabo, derrotando toda a concorrência em todos os dias do mês. A liderança daacontece há 59 meses consecutivos, ou seja, quase 5 anos seguidos.Há 1191 dias sem interrupção que a televisão doganha a preferência dos portugueses no mercado de informação nacional na televisão, uma sequência de vitórias inédita no mercado de televisão nacional.No mês de novembro aregistou um share médio de 4,4%, o que representa um crescimento homólogo de 10% em relação ao mesmo mês do ano passado.A SIC Notícias registou uma média mensal de 2,1%. A CNN , que arrancou apenas dia 22, registou um share médio de 0,9%. Só em dezembro registará um mês inteiro de emissões, mas até ao momento a CNN perdeu todos os dias para aOntem, por exemplo, aregistou 4,5% de share, muito acima de todos os concorrentes juntos, a saber, 1,9% da CNN, 1,8% da SIC Notícias e 0,7 da RTP3.Em último ficou a RTP3, com 0,6% de share médio mensal.Todos os resultados citados resultam da medição de audiências da GFK .está no canal 8 de todos os operadores de cabo mas não está ainda na TDT.