Um programa dinâmico, apresentado por dois pivôs e com formatos adaptáveis aos casos investigados, privilegiando sempre as emissões a partir dos locais da noticia. Após seis semanas no ar, o formato da CMTV ‘Doa a Quem Doer’ surge já esta quinta-feira com um novo figurino. À jornalista Tânia Laranjo (criadora da ideia original), passa a juntar-se agora o também jornalista e subdiretor da CMTV João Ferreira.









