A partir de segunda-feira o programa ‘Investigação CM’ ganha espaço próprio e autónomo no alinhamento da CMTV, passando a ser exibido após o ‘Grande Jornal’, de Pedro Mourinho, e sempre com apresentação do subdiretor para a área da investigação, João Ferreira.



Ao CM, o jornalista admite que é o reconhecimento do apreço que este trabalho tem granjeado junto do público.









