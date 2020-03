CMTV: Uma história de sucesso com 7 anos

Há sete anos no ar, aé atualmente, incontornavelmente, a primeira opção dos portugueses quando se querem informar. Prova disso são os recordes de audiência registados pelo canal donos últimos dias (somou mais de 3,5 milhões de espectadores só no domingo), período em que tem acompanhado em permanência a crise pandémica mundial. É o maior auditório de sempre daA cada minuto, 180 mil pessoas informaram-se sobre a Covid-19 através da CMTV. "Neste momento tão crítico da vida coletiva, estamos ao lado dos cidadãos como fazemos sempre", afirma Carlos Rodrigues, diretor-executivo doe daDe resto, a história de sucesso do canal do, que esta terça-feira comemorou o seu 7º aniversário, já é bem conhecida no nosso país e até no estrangeiro (não há registo de um canal de TV que tenha nascido a partir de uma marca de imprensa escrita e que tenha obtido tão bons resultados).Desde a estreia, a 17 de março de 2013, em exclusivo na operadora Meo (hoje está presente em todas as operadoras de televisão por subscrição - canal 8), que abate recordes ano após ano.Só nos últimos três, a audiência média diária da estação e no horário nobre quase duplicou. Este ano, asoma um share médio de 4,2%, o que representa uma média de 88 mil espectadores por cada minuto de emissão.E ainda não está presente na Televisão Digital Terrestre. "Acontinuará a crescer. Os portugueses que utilizam a TDT estão a ser negativamente discriminados por não terem acesso à", refere Carlos Rodrigues.