Setembro foi o melhor mês de sempre da CMTV que cresce 40% no prime time

A CMTV voltou a bater todos os recordes de audiências no mês de setembro, tanto nas médias diárias como no horário nobre, liderou até ao momento o mercado da informação nacional todos os dias do ano de 2019 e regista subidas de 40% em relação ao período homólogo do ano passado.

A cada minuto do dia há 88.363 espectadores a acompanhar a CMTV, o que equivale a um share recorde de 4,6%. A audiência total também foi a melhor de sempre - por dia há 2 milhões e 321 mil espectadores a acompanhar a CMTV.

No horário nobre o canal do Correio da Manhã registou em setembro uma média de 156 940 espectadores, o que equivale a um crescimento a rondar os 40% em relação ao mesmo período do ano anterior. Neste horário de maior consumo televisivo e investimento publicitário, a CMTV tem uma audiência total média diária de 1 milhão 659 mil espectadores.

A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, exceto na TDT.

Todos os dados são da GFK.